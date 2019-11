Familie steht mit Rücken zur Wand

Was noch schlimmer ist: Auch seiner Arbeit als Fachsozialbetreuer für pflegebedürftige Menschen kann Gery Heindl nicht mehr nachgehen. Damit hängt seine Familie - Lebensgefährtin Manuela sowie die Söhne Leon (13), Luca (11), Thiago (7), Marvin (3) sowie Stiefsohn Christoph (10) - finanziell völlig in der Luft. Doch wie auf dem Eis zeigen die Wölfe auch in dieser Situation ihren Teamgeist. „Gerry hat im Beruf und im Verein so vielen Menschen immer selbstlos geholfen. Jetzt ist er auf unsere Hilfe angewiesen“, so Mitspieler und Freund Jakob Weilguny.