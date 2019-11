Es sind die vielen römischen Hügelgräber, die in der Region um Königsdorf das Interesse der Archäologen geweckt haben. Noch bevor die tatsächlichen Arbeiten an der S 7 in diesem Bereich starten, fanden dort Grabungen statt. Doch statt der erwarteten alten Siedlungen machten die Fachleute eine grausige Entdeckung. „Ich war gerade mit meinem Traktor in der Nähe. Und da ich geschichtlich interessiert bin, wollte ich nachsehen, was die Archäologen gefunden haben“, berichtet Werner Augustin, Landwirt in Königsdorf. Statt auf eine Römersiedlung stießen die Experten auf ein männliches Skelett.