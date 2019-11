Der Rumäne (32) hatte gegen 2 Uhr in einem Lokal in der Altstadt Einlass gefordert. Der Türsteher wollte ihn nicht in die Bar lassen. Da bedrohte ihn der Rumäne. Der Security-Mann rief die Polizei zu Hilfe. Der Rumäne wurde festgenommen und in die Rathauswachstube gebracht. Dort wollte er auf die Toilette gehen. Auf dem Weg zum WC versetzte er aber einem Polizisten einen Stoß gegen den Oberkörper. Dem rabiaten Rumänen mussten schließlich Hand- und Fußfessel angelegt werden. Er wehrte sich und drohte den Beamten mit dem Umbringen. Der Mann wurde letztlich ins Polizeigefangenenhaus eingeliefert.