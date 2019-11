Epidemien, Hunger, rohe Gewalt - in vielen Ländern dieser Welt leider die traurige Realität. Und in den Medien erlangt das Leid vieler Menschen oft nicht genug Aufmerksamkeit. Die „Krone“ will daher mit der Serie „Vergessene Krisen“ einige dieser Länder vorstellen. Gemeinsam mit „Ärzte ohne Grenzen“ wird Moderator Gerhard Koller in den nächsten Wochen diese Problemsituationen genauer beleuchten. Den Anfang macht Georg Geyer, der viele Jahre unter anderem im Tschad und im Sudan im Einsatz war.