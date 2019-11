Boston Dynamics hat Industrie als Kundschaft im Visier

Später wurde das Unternehmen, das noch keinen Gewinn gemacht hat, von Google und in weiterer Folge vom japanischen Hightech-Konzern Softbank übernommen. Heute hat man eher die Industrie als Kundschaft im Blick - und hofft, dass Boston-Dynamics-Roboter in Zukunft etwa in der Öl- und Bauindustrie für Inspektions- und Hilfstätigkeiten eingesetzt werden.