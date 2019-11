Männer sollen in U-Bahn & Co. nicht breitbeinig sitzen: Die Internet-Kampagne - die Wiener Linien nennen es „Tutorial“ - sorgt wie berichtet für Riesenwirbel, auch „Krone“-Kolumnistin Katia Wagner nahm sich des Themas an. Ist das Comic sexistisch, weil es Männer als rücksichtlos und Frauen als hilflos-brave Duckmäuse zeigt? Damit haben sich sogar Konsumentenschützer und der Werberat beschäftigt.