Zur tödlichen Begegnung mit dem Elefanten war es Donnerstagfrüh in Kunene in der Region Huab gekommen. Wie das Ministerium weiter angab, hatte sich die Gruppe in einem Gebiet niedergelassen, das „kein ausgewiesener Campingplatz ist“, hieß es. Die sechsköpfige Gruppe war offenbar privat unterwegs gewesen, noch zu klären gilt allerdings, ob „die Touristen von einem Reiseleiter geführt wurden“, so der Sprecher des Ministeriums.