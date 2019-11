Aufsehenerregender Polizeischlag: Ein flüchtiger Ex-Abteilungsleiter im russischen Kulturministerium ist am Mittwoch in Wien vorübergehend verhaftet worden. Gleichzeitig klickten für seine Ex-Frau und seinen Sohn in Spanien die Handschellen. Vorwurf: Veruntreuung und Geldwäsche von mehr als zehn Millionen Euro an Steuergeldern.