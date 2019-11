Langjährige Autoren werden in diesem Rahmen Einblicke in die Mitarbeit an der ständig wachsenden Wissenssammlung geben. Man könne im Rahmen der Veranstaltungen einfach Hineinschnuppern oder sich schon mit einem konkreten Anliegen, einer Artikel- oder Rechercheidee einbringen, sagte Raimund Liebert, Community Manager von Wikimedia Österreich.