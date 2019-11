USA befürchten zu viel Einfluss aus Peking

So weit, so harmlos. Doch TikTok hat auch eine andere Seite, die in den USA nun eine offizielle Überprüfung durch die Regierung nach sich zieht. Wie etwa auch beim chinesischen Telekom-Riesen Huawei - eine große Analyse zu der Thematik finden Sie hier - befürchten US-Behörden, dass das Unternehmen der kommunistischen Regierung in Peking zu nahe stehen und als deren verlängerter Arm im Ausland agieren könnte. An den Haaren herbeigezogen sind diese Befürchtungen nicht: Es gibt in China - freilich in den USA genauso - Gesetze, die Unternehmen dazu verpflichten, bei staatlichen Anfragen zu kooperieren. Außerdem zensiert TikTok Inhalte - und zwar laut Insiderberichten auch im Ausland nach chinesischen Normen.