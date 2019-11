Kaum ein Thema führt immer wieder zu derartig heftigen Kontroversen wie das des Rauchens. Die Fronten zwischen Menschen, die sich ihr Recht auf eine Zigarette trotz Gesundheitsrisiken und Umweltbelastung nicht nehmen lassen wollen und jenen, die nicht verstehen, wie man in einer Zigarette ein harmloses Genussmittel sehen kann und das Rauchen strikt ablehnen, sind verhärtet. Dazu führt auch die aktuelle Lage rund um neue Gesetze und Verordnungen. Erst Anfang dieses Monats ist etwa das Rauchverbot in der Gastronomie nach langem Hin und Her auch in Österreich endgültig in Kraft getreten. Auch auf krone.at kommt es immer wieder zu angeregten Diskussionen über das Für und Wider zu dieser Thematik. Deshalb wollen wir der „Krone“-Community in diesem Forum einen beständigen Austausch zum Thema Rauchen ermöglichen. Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Diskussionsbeiträge diesbezüglich!