Neue Details zur mutmaßlichen Entführung samt Bombendrohung am Donnerstag im Tiroler Unterland: Der Hauptverdächtige (24) soll das angebliche Opfer (20) im Zuge der Geiselnahme an einen Zaun gebunden und brutal misshandelt haben. Der Einheimische erlitt dabei unter anderem einen Knöchelbruch. Die Ermittlungen, die mittlerweile das Landeskriminalamt übernommen hat, gestalten sich schwierig, zumal sich die Verdächtigen nicht sonderlich kooperativ zeigen. Hintergrund der Tat soll eine „Drogengeschichte“ gewesen sein. Zwei Personen befinden sich derzeit noch in Haft. Ein weiterer Mann, der offenbar involviert war, ist flüchtig. Nach ihm wird gefahndet.