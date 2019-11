Doch was macht das Schneekanonen-Team am Katschberg im Sommer? „Da sind die Männer für die Grünlandpflege der Skipisten verantwortlich. Sämtliche Flächen werden mit hochwertigem Biodünger gedüngt und gemulcht, für einen besseren Bewuchs. Weiters muss das Lanzen-Team auch die Schneezäune instand halten und notfalls erneuern“, so Bogensperger. Diese Holzzäune sind notwendig, damit der Wind den Schnee im Winter nicht von den Pisten weht.