„Wir brauchen diesen Ausbau nicht“

Ganz anders sieht das Liliana Dagustin. Sie ist Leiterin für die Fachabteilung Raumplanung und Naturschutz beim Alpenverein in Tirol. Dagegensein als Ideologie? Jedenfalls „eine sehr tiefe Überzeugung, für unberürhte Lebensräume einzustehen“. Wir treffen sie auf einen Spaziergang in der Innsbrucker Innenstadt, sie kommt mit dem Rad. Dagustin listet auf, warum das Seilbahnprojekt für sie als Umweltschützerin über das Ziel hinausschießt: „Das größte Problem ist die Größe sowie der Eingriff in die Landschaft, auf Gletscher in alpinem Urland, in einem Hochtal, und in natürliche Fließgewässer - weil auch massiv beschneit werden muss.“ Alles in einem Bereich. Ihr Resümee: „Wir brauchen diesen Ausbau nicht.“