Das Jahresende rückt immer näher und so ist es bald wieder an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Viele Erfolge durften wir bereits feiern - so konnten wir im Jahr 2018 dank Ihrer Unterstützung 50 Tierheimen und Tierschutzvereinen helfen, 200.000 Euro und über 40.000 Kilogramm Futter spenden. 2019 möchten wir das gerne übertreffen - und dazu benötigen wir Ihre Hilfe!