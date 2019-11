Die Ärzte haben wieder Lunte gerochen. Nach einer Handvoll gefeierter Festivalauftritte in diesem Sommer wird „die beste Band der Welt“ 2020 noch einmal livehaftig unterwegs sein. Farin Urlaub, Bela B und Rod González machen dabei für eine Show auch bei uns Halt. Am 11. Dezember 2020 werden sie beim „Snow & Sound Gastein“ bei der Talstation Schlossalmbahn in Bad Hofgastein mit all ihren großen Hits für Furore sorgen.