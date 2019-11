Umwelt und Gesellschaft als „Herzstück“ der Bildung

Auch in den Fächern Geografie, Mathematik und Physik soll auf den Klimaschutz mehr Wert gelegt werden. „Das gesamte Bildungsministerium wird einem Änderungskurs unterzogen, um Nachhaltigkeit und Klima zum Zentrum des Ausbildungsmodells zu machen“, so Fioramonti. Er wolle das italienische zum ersten Bildungssystem weltweit reformieren, das die Umwelt und die Gesellschaft „zum Herzstück von allem macht, was wir in der Schule lernen“.