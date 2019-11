Nach wie vor muss die Gastronomie keine Angaben darüber machen, ob Gänsefleisch aus Stopfmast oder Lebendrupf kommt. Zwar sind diese tierquälerischen Praktiken in Österreich verboten, jedoch darf Fleisch von gestopften und lebend gerupften Tieren sehr wohl importiert werden. 2018 wurden drei Viertel des in Österreich verzehrten Gänsefleisches importiert – hauptsächlich aus Ungarn, Deutschland, Dänemark, Polen und Frankreich. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ empfiehlt das Label „Österreichische Weidegans“. Es garantiert, dass es sich um heimische Tiere handelt, die nicht gestopft und gerupft wurden. „Auch zahlreiche Restaurants bieten österreichische Weidegänse an. Da weiß man ganz sicher, was man bekommt“, so Kampagnenleiterin Martina Pluda.