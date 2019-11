Deutsche Touristin in Wildpark totgetrampelt

Heuer wurden in Afrika bislang zwei Menschen in Botswana von Elefanten zu Tode getrampelt. Immer wieder kommt es zu tödlichen Zwischenfällen mit Menschen. Im vergangenen Jahr war eine deutsche Touristin in einem berühmten Wildschutzgebiet in Simbabwe von einem Elefanten totgetrampelt worden. 2017 waren zwei Touristen aus Europa, eine 57-Jährige aus Belgien und ein 61-jähriger Niederländer, in einem Wildpark in Sambia von einem Elefanten zu Tode getrampelt worden. Ebenfalls 2017 war ein Reiseführer an den Victoria-Fällen von einem als Reittier abgerichteten Dickhäuter totgetrampelt worden. Ein weiterer Mann wurde getötet, als er versuchte, eine Gruppe von Elefanten für schönere Fotos auf unbewaldetes Gebiet zu treiben.