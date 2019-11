In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Im Juli 2002 beschließen die Mitglieder der schwarz-blauen Regierung einstimmig den Kauf von 18 Eurofighter Typhoon im Wert von knapp zwei Milliarden Euro. Es dauerte nicht lange, bis erste Ungereimtheiten des Deals offensichtlich werden. Am 8. November 2006 beschließen die Oppositionsparteien SPÖ, Grüne und mittlerweile auch die FPÖ schließlich die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, gegen die Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und BZÖ. Unter dem Vorsitz von Peter Pilz soll der undurchsichtige Kauf der Eurofighter geprüft werden.