Wind um die Nase, Wellen vorm Bug, Reiselust in den Taschen - mit AIDA Cruises steht Ihnen die Welt offen. Immer mehr Menschen machen sich auf, um ihren Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff zu genießen, von verträumten Orten in aufregend bunte Städte zu schippern. Doch: Die Vorzüge des modernen, bequemen Reisens an Deck genießen und dabei die Welt entdecken - geht das auch umweltfreundlich und nachhaltig? Ja, das beweist nun das neue Flaggschiff der Reederei: Die AIDAnova!