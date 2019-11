„Wir möchten, dass sich die Kärntner einmal IHR Landesgericht anschauen - ganz zwanglos“, sind sich Gerichtschef Bernd Lutschounig und sein Vize Manfred Herrnhofer einig. Daher wurde, wie bereits berichtet, ein Tag des Landesgerichts organisiert. Am 20. November schließen die Sicherheitstüren nicht wie sonst üblich nachmittags, sondern werden ab 15 Uhr geöffnet, um allen Interessierten nicht nur bei Führungen das teilweise historisch interessante Gebäude zu zeigen, sondern auch den Justizalltag vorzustellen. „Wir betreten damit Neuland in Österreich“, sagt Herrnhofer. Die Scheu vor der Justiz soll in Gesprächen abgebaut werden, ebenso Vorurteile, die Rechtssprechung betreffend. Um das zu erreichen, ziehen alle an einem Strang - auch Staatsanwaltschaft, Rechtsanwalts- und Notariatskammer sind mit dabei.