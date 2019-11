Eintracht Frankfurt hat in der Europa League einen herben Dämpfer hinnehmen müssen und den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde verpasst. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor beim belgischen Spitzenteam Standard Lüttich in der Nachspielzeit noch 1:2, haderte danach auch mit dem Schiedsrichter. Nur ÖFB-Kicker Martin Hinteregger blieb relativ gelasssen - zu sehen und hören oben im Video!