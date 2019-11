Iranische Staatsmedien berichteten unter Berufung auf Behörden anfangs von 40 Verletzten - in jüngsten Berichten ist aber von mehr als 330 Verletzten in der Provinz Ost-Aserbaidschan die Rede. Insgesamt waren 80 Dörfer von dem Beben Freitagfrüh betroffen, so das Gouverneursamt der Provinz.