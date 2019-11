Insgesamt ein Viertel der Kärntner Lifte ist bereits in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. „Die Anlagen funktionieren und sind sicher, aber Skifahrer wollen mehr Komfort und Service. Deshalb müssen wir in den nächsten fünf Jahren zwischen 150 und 200 Millionen Euro in die Modernisierung investieren“, sagt Klaus Herzog, Sprecher der Seilbahnen. Er hofft dabei auf eine Unterstützung der Landespolitik: „Aus eigener Kraft werden wir dies nicht stemmen können.“