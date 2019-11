Fünf Kilo Marihuana verkauft

Der Afghane soll etwa fünf Kilogramm Cannabiskraut und etwa 340 Gramm Methamphetamin/Crystal Meth an zahlreiche ausgeforschte und niederschriftlich einvernommene Suchtgiftabnehmer, darunter minderjährige Mädchen, überwiegend im Straßenverkauf gewinnbringend weitergegeben haben. Weiters soll der 28-Jährige Cannabiskraut an einen ebenfalls wegen des Verdachtes des Suchtgifthandels in der Justizanstalt Linz in U-Haft befindlichen Verdächtigen zum Zweck der gewinnbringenden Inverkehrsetzung überlassen haben. Der 28-Jährige hat sich dadurch teilweise seinen Lebensunterhalt, überwiegend jedoch seine Spielsucht und seinen Crystal Meth - Eigenkonsum finanziert.