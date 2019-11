Statt der Königsliga wird es für die gestrichenen Bewerbe eine andere Serie in Form der Continental Tour geben. Auch dort wird Weißhaidinger sich mit den Besten der Welt messen. „Im Prinzip ändert sich für mich nicht viel. Es ist das Gleiche nur unter einem anderen Mantel“, ist der Österreicher zuversichtlich. Zudem soll einer der Wettkämpfe in Tokio stattfinden. „Das wäre eine perfekte Generalprobe für Olympia“, hofft Lukas. Auch Preisgelder wird es bei der Continental Tour geben. So hohe wie bei der Diamond League aber sicher nicht.