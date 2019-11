In einem Spiel, in dem den 14.000 Besuchern auf der Linzer Gugl warm ums Herz wurde. „Oh, wie ist das schön, oh wie ist das schön. So etwas hat man lange nicht gesehen“, drang es aus den Kehlen der Zuschauer. „Ich habe das Spiel einfach nur noch genossen“, lächelte Ismael hinterher.