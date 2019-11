Ein Erdbeben der Stärke 4,4 auf der Richterskala hat am Donnerstagabend um 18.35 Uhr Mittelitalien erschüttert. Das Epizentrum befand sich fünf Kilometer südöstlich von Balsorano in der Provinz L'Aquila in 14 Kilometern Tiefe, teilte das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) mit. Das Beben wurde auch in Rom und Neapel deutlich gespürt.