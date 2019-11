Es ist eher unwahrscheinlich, dass der Papst das Rücktrittsgesuch Schönborns gleich annimmt. Kardinäle sind in der Regel bis 80 in Amt und Würden, Schönborn ist erst 74, wird im Jänner 75. Die Frage ist, wie es um seine Gesundheit steht - Schönborn hat heuer im März bekanntgegeben, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist.