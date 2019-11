Die zu Jahresbeginn an den Start gehende Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bekommt ein neues Logo - die Beauftragung und Erstellung des Logos, das Abmontieren des alten und die Montage des neuen Logos an Gebäuden sowie der Druck von neuen Briefkuverts, Visitenkarten etc. kostet - und zwar 3,2 Millionen Euro, wie aus dem der „Krone“ vorliegenden Papier (Bild unten) hervorgeht. Beschlossen wurde dieser Kostenrahmen Ende Oktober vom dafür zuständigen Überleitungsausschuss.