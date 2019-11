Der Steirer Matthias Schwab hat seine Topform vom WGC-Turnier in Shanghai zur Finalserie der Golf-Europa-Tour mitgenommen. Der Vierte der Vorwoche startete am Donnerstag mit einer glänzenden 65er-Runde (7 Schläge unter Par) in Antalya in das erste der drei Finalturniere und führt das Feld gemeinsam mit dem Engländer Tom Lewis an. Bernd Wiesberger, der Erste der Saisonwertung, ist vorerst 37.