„Rot und blau is am Kasperl sei Frau“, hat meine Oma immer gesagt. Wahrscheinlich hätte ihr dieser Mini Clubman John Cooper Works nicht gefallen. Aber gut, dieses 306-PS-Geschoss ist natürlich eher was für Junge und solche, die es ewig bleiben wollen, und auch am Fahrwerk hätte sie keine Freude.