Es ist noch keine Woche her, dass sich Bayern München von seinem bisherigen Coach Niko Kovac getrennt hat - und doch verwundert es langsam, dass sich einfach kein Favorit auf die Nachfolge des über das jüngste 1:5 bei Eintracht Frankfurt „gestolperten“ Double-Trainers von 2019 herauskristallisieren mag! Während Kandidat Thomas Tuchel bei PSG bleiben will und sich Ralf Rangnick von vornherein aus dem Spiel nimmt, gab es nun ein weiteres NEIN: Die Bayern sagten der an dem Job interessierten Arsenal-Legende Arsène Wenger ab - kurz und bündig, aber knallhart!