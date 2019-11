Österreicher-Quote könnte in Gefahr sein

„Österreich hat schon jetzt im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Studienplätze als Deutschland und viele andere europäische Staaten. Wird weiter aufgestockt, droht die Quotenregelung zur Sicherung von Studienplätzen für heimische Bewerber zu fallen. Dann studieren in Innsbruck bald hauptsächlich Deutsche, so wie es sich jetzt schon in der Zahnmedizin abzeichnet“, beschreibt Loidl das drohende Szenario.