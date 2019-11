Der 44 Jahre alte Schotte war am vergangenen Samstag verschwunden. Der Urlauber war laut einem lokalen Medienbericht allein am Strand von La Saline-les-Bains, einem als familientauglich eingestuften Korallenstrand im Nordwesten der Insel, ins Wasser gegangen. Als er am Abend noch immer nicht zurück war, alarmierte seine Frau die Polizei.