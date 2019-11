345 bestehende Wohnungen, welche die Salzburger Landeskliniken angemietet haben, werden im Zuge des Gswb-Projekts in der Lanserhofsiedlung neu gebaut. „Der Fokus liegt dabei klar auf kleinen Starterwohnungen“, sagt SALK-Projektleiter Michael Hofer auf „Krone“-Anfrage. Leistbare Dienstwohnungen seien im umkämpften Arbeitsmarkt ein wichtiges Instrument für die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern. Da spielt es keine Rolle, ob es sich um junge Mediziner, Pflegekräfte oder Medizintechniker handelt. „In Salzburg ist der Wohnungsmarkt angespannt und so bekommen wir mit modernen Wohnungen einen Standortvorteil“, so Hofer.