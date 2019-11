Glücksfee Bobby Lukas

Bobby Lukas, Ex-Black Wings Crack, spielte die Glücksfee und zog die gegnerischen Teams im Viertelfinale am 4. Dezember: English Lovers (Wien) tritt gegen Lachgas (Puchheim) an, sowie 12 vor Fuchs (Wien) gegen Quintessenz Impro (Wien). Am 5. Dezember treffen M.I.A. (Wien) auf den Sieger der Vorrunde in Graz, der noch nicht feststeht, sowie die Zebras (Linz) auf Theater im Bahnhof (Graz). Die besten gehen weiter ins Halbfinale und Finale. Wer dabei sein will, sollte schnell sein: die Karten gehen schon zur Neige.

