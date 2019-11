Advent, Advent, kein Glimmstängel brennt! In Steyr und Wels starten die Weihnachtsmärkte am 22., in Linz am 23. November, im Schloss Mühldorf ist der erste Adventmarkt des Jahres schon am 14. November angesetzt. Wie das Nichtrauchergesetz außerhalb von Gebäuden ausgelegt werden muss, ist noch eine Grauzone.