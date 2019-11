Brandstiftung oder Missgeschick?

Dass der Stadel, in dem auch zwei Traktoren gelagert waren, plötzlich in Vollbrand stand, wollen die Freunde erst später in ihrer Unterkunft bemerkt haben. „Ich kann nicht sagen, wie es zum Brand kam – vielleicht durch eine weggeworfene Zigarette oder weil ich mit dem Feuerzeug im Versehen zu nahe an die Plane geraten bin“, rechtfertigte sich der ältere der beiden Italiener. Zudem wollen sie zuvor in nur wenigen Stunden zehn Flaschen Bier getrunken haben – und das pro Kopf.