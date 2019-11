Der Schutz von Kindern als oberste Priorität

Trotz des langjährigen Gewaltverbots werden viele Kinder weiterhin körperlich bestraft und schwer misshandelt. „Gewalt hinterlässt lebenslange Narben, zerstört das Vertrauen in sich selbst und die Beziehung zu anderen Menschen, Gewalt macht krank. Der Schutz von Kindern vor jeglichen Formen von Gewalt muss in unserer Gesellschaft oberste Priorität haben“, betont die Kinder- und Jugendanwältin. Viele Erwachsene glaubten, es sei legitim oder entschuldbar, wenn ihnen „einmal die Hand ausrutscht“: „Es gibt aber keine Unbedenklichkeitsgrenze für Gewalt in der Erziehung. Gewalt ist in jeder Ausprägung und Intensität ein Angriff auf die Würde und Integrität des Opfers.“