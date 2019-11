Bereits im zweiten Quartal 2020 will der taiwanesische Anbieter Ottobike in Europa antreten. Neben dem Serienmodell MCR, einem Naked Bike mit über 200 Kilometer Reichweite, werden in Mailand auch der aggressiv gestylte Einsitzer MCR S und die Enduro MXR jeweils als Konzepte vorgestellt.