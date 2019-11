Die einen haben erst vor wenigen Tagen ein bombastisches Open-Air-Konzert im neuen Wiener Neustädter Stadion angekündigt, der andere tingelt mit seinem Camper von Ort zu Ort, grillt sein Essen an örtlichen Seen und spielt vor einer Handvoll Musikliebhaber. Die einen haben mit „Run To The Hills“ einen Jahrhundert-Metalsong geschaffen, der andere taufte seine brandneue, samtig-weiche EP „Running To The Hills“ und inszeniert sich selbst auf dem Comic-Coverartwork als der, der er eben ist: ein Wanderer zwischen Klängen und Welten, stets den Weg als Ziel sehend und immerfort kreativ. Ansonsten sind Iron Maiden und Dan Owen beide Briten, dann war es das aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Der 27-jährige Owen mit dem Teenager-Gesicht und einer durchdringenden Bass-Stimme ist aber nicht erst seit diesem Kurzwerk einer der spannendsten Singer/Songwriter der internationalen Szene. Sein Gespür für memorable Kompositionen und stichhaltige Texte hat er im Herbst 2018 im Wiener Flex bewiesen - auf eine livehaftige Fortsetzung in Österreich müssen wir indes noch etwas warten.