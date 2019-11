Nachdem die ÖBB zuletzt den Umweltbericht zu dem Mega-Projekt veröffentlicht haben, gibt es noch bis nächste Woche die Chance, dagegen Stellung zu beziehen. Im Bezirk Neusiedl am See - der von der „neuen Seidenstraße“ am meisten betroffen wäre - werden dies 18 Ortschaften tun. „Es wird unter anderem auf Verfahrensfehler hingewiesen. Wir werden auch auf gesetzlicher Ebene vorgehen. Das Ziel ist eine Verzögerung des Verfahrens“, schildert Fritz Radlspäck von der Bürgerinitiative gegen die Breitspurbahn. Unterstützung gibt es vom Land, das ebenfalls in einer Stellungnahme seine Ablehnung kundtun wird.