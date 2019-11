Teilnahmslos und den Hergang völlig leugnend - so verhält sich der mutmaßliche Mörder vom Gemeindebau in Wien-Döbling im Verhör. Indes ist jene 31-Jährige, vor deren Augen sich das Drama abgespielt hatte, schwer traumatisiert. Gabi B. (Name geändert) fordert in der „Krone“ für ihn die volle Härte des Gesetzes!