Zu wenige Plätze für Mitarbeiter

„Bisher stellten wir uns in der Früh auf einen Parkplatz und fuhren am Abend wieder weg“, schildert eine Mitarbeiterin, die aus Angst um ihren Job anonym bleiben möchte. Doch damit ist nun Schluss. Bereits ab kommender Woche ist es Mitarbeitern nur noch gestattet, ihre Fahrzeuge auf speziell gekennzeichneten Flächen abzustellen. Doch davon gebe es zu wenige, so die Kritik. Außerdem seien sie teils weit weg von den Eingängen. „Ich als Frau habe Angst, nach Geschäftsschluss bei Dunkelheit so weit alleine über das Areal zu laufen“, erzählt eine Angestellte ihre Sorgen.