Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will künftig bei der Auswahl von Länderspielreisen noch stärker die politische und gesellschaftliche Lage im Gastgeberland berücksichtigen. Wie der deutsche Verbandschef Fritz Keller am Donnerstag in einem Betrag der Zeitung „Die Welt“ erklärte, gehe es darum, welche Werte „unverhandelbar“ seien. Keller nannte dabei explizit Frauenrechte.