Der Aufstieg in die K.-o.-Phase der Europa League ist für Gruppenphasen-Debütant WAC wohl in weite Ferne gerückt! Zwei Wochen nach der 0:1-Auswärtsniederlage gegen Istanbul Basaksehir mussten sich die Kärntner am Donnerstag in Graz erneut geschlagen geben, unterlagen diesmal 0:3 (0:0). Vorentscheidend war ein Strafaum-Foul von Nemanja Rnic in der 73. Minute. Der Innenverteidiger sah Gelb-Rot, Edin Visca brachte die Gäste vom „Punkt“ in Führung. Im Finish schlug dann noch zweimal Enzo Crivelli (84., 87.) zu.