700.000 Euro Honorar für Habsburg Group

Jetzt hat das internationale Recherchenetzwerk OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) allerdings weitere Hinweise auf eine bezahlte Lobbyingtätigkeit Gusenbauers geliefert. Die geleakten E-Mails, die OCCRP vorliegen, sollen die Korrespondenz zwischen Gusenbauer und seinen Auftraggebern zeigen, die Kommunikation führt von Gusenbauer über die USA in die Ukraine. Der Mailverkehr liefert spannende Einblicke in das von Gusenbauer bestrittene Ukraine-Lobbying. Demnach soll der frühere SPÖ-Chef am 12. November 2013 - in seiner damaligen Funktion als Präsident des SPÖ-nahen Renner-Instituts - dem Präsidenten der französischen Academie Diplomatique vorgeschlagen haben, gemeinsam eine Ukraine-Konferenz zu veranstalten.