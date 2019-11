Echt gemein: „Fizzing“ heißt der neue Dating-Trend

„Cloaking“, „Soft Ghosting“, „Ghosting“, „Micro-Cheating“, „Pigging“ und so weiter - wer kann bei diesen unzähligen Dating-Trends noch den Überblick behalten. Wobei die meisten davon nicht mal wirklich neu sind, bestimmtes Dating-Verhalten bekommt nur einen Namen verpasst. So auch im neuesten Fall von „Fizzing“. Dieses Wort stammt vom Englischen „to fizz“ oder „fizzling“ ab, was übersetzt so viel wie „im Sand verlaufen“ bedeutet.